Seçimi boykot etmek ne demek? Boykot ne demek? Seçimde boykot nedir, ne demek?

Seçimlere katılım oranını etkileyen bir konu olan boykot kararı ne demek merak ediliyor. Peki Seçimi boykot ne demek? Boykot ne demek? Seçimde boykot nedir, ne demek?

Seçimi boykot ne demek? Seçimlere katılım oranını etkileyen bir konu olan boykot kararı ne demek merak ediliyor. Peki Seçimi boykot ne demek? Boykot ne demek? Seçimde boykot nedir, ne demek? Detaylar...

BOYKOT NE DEMEK?

Seçim boykotu, her biri oy kullanmaktan kaçınan bir grup seçmen tarafından yapılan seçimlerin boykot edilmesidir.

Boykot, seçmenlerin seçim sahtekarlığının muhtemel olduğunu düşündüğü ya da seçim sisteminin adaylarına karşı önyargılı olduğunu, seçimi düzenleyen yönetimin meşruiyetten yoksun olduğunu, ya da çalışan adayların çok popüler olmadığını düşündüğü bir siyasi protesto biçimi olarak kullanılabilir.