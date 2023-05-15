İstanbul'dan Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı. Henüz kesin sonuçların belli olmadığını belirten Erdoğan, "Açık ara önde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Bunun ardından vatandaşlar, Seçime toplam kaç kişi katıldı, katılım oranı yüzde kaç oldu 2023? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde kaç? merak etti. İşte detaylar...

Seçime toplam kaç kişi katıldı merak ediliyor. Peki, Seçime toplam kaç kişi katıldı, katılım oranı yüzde kaç oldu 2023? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde kaç? 2023 katılım oranı yüzde kaç? 2023 seçimlere kaç kişi katıldı? Yurt içi ve yurt dışı katılım oranı yüzde kaç oldu? İşte bilgiler...

2023 SEÇİMLERİNE KAÇ KİŞİ KATILDI, KATILIM ORANI YÜZDE KAÇ?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranı % 86,3 olarak açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri için toplamda 53.538.923 kişi oy kullandı.

Toplam oy kullanan kişi sayısı : 53.538.923

53.538.923 Seçimlere katılım yüzdesi : %86.3

Kim kaç oy aldı?

Recep Tayyip Erdoğan : 26.418.411 oy

Kemal Kılıçdaroğlu : 24.082.859 oy

Sinan Oğan : 2.806.518 oy

Muharrem İnce : 231.135 oy

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 97.08'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.94, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.25 olarak görülüyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.