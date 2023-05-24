28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimleri öncesi katılım oranı ne kadar olacak merak ediliyor. Peki Seçime katılım yüksek olursa kim kazanır, kime yarar? Seçime katılım düşük olursa veya yüksek olursa kime yarar?

Seçime katılım yüksek olursa kime yarar? 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimleri öncesi katılım oranı ne kadar olacak merak ediliyor. Peki Seçime katılım yüksek olursa kim kazanır, kime yarar? Seçime katılım düşük olursa veya yüksek olursa kime yarar? Detaylar...

SEÇİME KATILIM ORANI YÜKSEK OLURSA KİME YARAR?

Seçime katılım oranının yüksek olmasının hangi aday için fayda sağlayacağı hakkında ortak bir görüş bulunmamaktadır. Her iki adaya da ortalama eşit oranda fayda sağlayacağı tahmin edilmektedir. Araştırma şirketlerinin ilk turda oy kullanmayanlara özel yaptığı anketleri takip etmek, seçime katılım oranı hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayabilir.

Peki geçmiş seçimlerde katılım oranları ve seçim sonuçları ne oldu?

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi

Katılım oranı: %74,13



Recep Tayyip Erdoğan: 51,79?%

?Ekmeleddin İhsanoğlu: 38,44?%

Selahattin Demirtaş: 9,76?%

?2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi

Katılım oranı: %86,24



Recep Tayyip Erdoğan: 51,79?%

Muharrem İnce: 30,64?%

Selahattin Demirtaş: 9,76?%

Meral Akşener: 7,29?%

Temel Karamollaoğlu: 0,89?%

Doğu Perinçek: 0,20 %

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi

Katılım oranı: %87,04



Recep Tayyip Erdoğan: 49,52?%

Kemal Kılıçdaroğlu: 44,88?%

Sinan Oğan: 5,17?%

Muharrem İnce: 0,43?%