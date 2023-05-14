2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün gerçekleşiyor. Yoğun katılımın gözlendiği seçimlere yüzde kaç katılım oldu merak ediliyor. Peki Seçime katılım oranı kaç? Seçime katılım oranı açıklandı mı, katılım oranı kaç oldu? İşte seçime katılım oranı yüzde kaç? Yanıtı...

Seçime katılım oranı kaç? 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün gerçekleşiyor. Yoğun katılımın gözlendiği seçimlere yüzde kaç katılım oldu merak ediliyor. Peki Seçime katılım oranı kaç? Seçime katılım oranı açıklandı mı, katılım oranı kaç oldu? Detaylar...

SEÇİME KATILIM ORANI KAÇ?

Bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi katılım oranı henüz açıklanmadı. Katılımın yüksek olduğu gözlemlendi. YSK tarafından seçime katılım oranı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

2018'DE SEÇİME KATILIM ORANI KAÇTI?

Seçime katılma oranı yaklaşık yüzde 86 olarak hesaplandı. Katılım yurt içinde yüzde 88, yurt dışında yüzde 50 olarak hesaplandı. Yurt içinde oyların yaklaşık 2,08'i, yurt dışında ise 1,27'si geçersiz sayıldı.

OY VERME SAATLERİ KAÇLA KAÇ ARASI?

14 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında olacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

OYLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Oy verme 14 Mayıs Pazar saat 17:00 'da sona erecektir. Bu saatten sonra oylar sayılacak ve YSK'ya bildirilecektir. 14 Mayıs Pazar günü akşam ve gece saatlerinde ise seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Seçim sonuçlarının aynı gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.