Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Peki Seçime katılım ne kadar? Seçime katılım yüzde kaç oldu? Seçime katılım oranı açıklandı mı?

Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

Seçime katılım ne kadar? Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Peki Seçime katılım ne kadar? Seçime katılım yüzde kaç oldu? Seçime katılım oranı açıklandı mı? Detaylar...

SEÇİME KATILIM NE KADAR?

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Bugün yapılan seçime yapılan katılım oranı henüz açıklanmadı. Sandıkların açılmasına müteakip seçime katılım oranının açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına giden vatandaşlar katılım oranının az olduğuna dikkat çekiyor. Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili "Katılım" başlıklı bir etiket açıldı. Bu etiketle kısa sürede 80 binin üzerinde tweet atıldı.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

KATILIMIN DÜŞÜK OLDUĞU İDDİASI

Ancak 2. tur için bugün sandık başına giden vatandaşlar bu kez seçime katılımın düşük olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı, "Katılım" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. 80 binin üzerinde tweet atılırken bazı kullanıcılar oy pusulasının küçük olmasından dolayı okullarda yoğunluk olmadığına dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

ERDOĞAN'DAN REHAVET UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da oyunu kullandıktan sonra seçimin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Tabii katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum." dedi.