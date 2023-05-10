Seçime kaç saat kaldı? SEÇİM SAYACI! 14 Mayıs 2023 seçimlerine ne kadar kaldı?

Akşener'i hiç böyle görmediniz! Eline aldığı süpürgeyi sallayarak söyledi: Böyle süpüreceğiz onları

Seçime kaç saat kaldı? 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçime artık saatler kaldı. Milyonlar vatandaşın oy kullanacağı seçim saati yaklaştıkça vatandaşlar tarafından Seçime kaç saat kaldı? Merak ediliyor. İşte, Seçime kaç saat kaldı? Detaylar...

SEÇİME KAÇ SAAT KALDI?

10 Mayıs 2023 saat 20.43 itibari ile seçime 3 gün 3 saat 2 dakika kaldı.

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CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP), Erdoğan'ın adaylığını destekledi. 24 Mart'ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'da Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ve seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin üyesi olduğu altı muhalefet partisinin kurduğu Altılı Masa'nın adayı 13 Şubat tarihinde yapılacak olan toplantıda kararlaştırması bekleniyordu. Ancak 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle toplantı ertelendi. Millet İttifakı aday belirleme toplantısını 2 Mart tarihinde gerçekleştirdi. 3 Mart tarihinde Meral Akşener, İYİ Parti GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2 Mart'taki toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylandığını açıkladı ve İYİ Parti'nin masadan ayrıldığını bildirdi. 3 gün sonra İYİ Parti, CHP ile yaptığı görüşmeler sonrası Altılı Masa'ya yeniden katıldı. Millet İttifakı, 6 Mart 2023 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, adaylık için başvuru yaptıklarını açıklamalarının ardından 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı oldular.