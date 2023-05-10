14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Seçime kaç gün kaldı, Seçime ne adar kaldı soruları yer alıyor. Peki, Seçime kaç gün kaldı? Seçime ne adar kaldı? İşte detaylar...

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Seçime kaç gün kaldı? Seçime ne adar kaldı, sorularına yanıt aradı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SİSTEMİ NEDİR?



Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir. Cumhurbaşkanı, 5 yıllık görev süresi için doğrudan halk tarafından seçilir.

KİMLER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR?

Anayasanın 101. maddesine göre, bir adayın cumhurbaşkanlığı seçimine katılabilmesi için, en son parlamento seçimlerinde tek başına veya birlikte geçerli oyların %5'ini almış siyasi partiler ya da mecliste en az 20 milletvekiline sahip bir siyasi parti grubu aday gösterebilir. Diğer yandan, ilçe seçim kurullarında en az 100.000 seçmenin imzasını toplayabilen kişiler de aday olabilir.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

10 Mayıs 2023 itibariyle seçime 4 gün kaldı.