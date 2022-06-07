Seçime kaç gün kaldı? GERİ SAYIM! 2023 seçimlerine kaç gün kaldı? - Haberler

Seçime kaç gün kaldı merak ediliyor. Siyaset kulislerinde 2023 seçimleri için hazırlıklar başladı. Hangi parti/partiler kimi aday gösterecek, ittifaklar nasıl olacak merak edilen konuların başında yer alırken 2023 seçimlerine kaç gün kaldı sorusu da gündemin ana konuları arasında yer alıyor. Peki, Seçime kaç gün var? 2023 seçimlerine kaç gün kaldı? 2023 seçimlerine kaç ay var? Seçime kaç gün kaldı sorusunun yanıtı seçime geri sayım ile haberimizde...

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

Bir sonraki Türkiye genel seçimleri, en geç 18 Haziran 2023 veya daha erken bir tarihte düzenlenecektir. Bir sonraki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır. Yani 2023 seçimlerine 375 gün kaldı.

Seçimlere katılabilecek partiler şunlar:

Adalet Partisi,

AK Parti,

Anavatan Partisi,

Bağımsız Türkiye Partisi,

Büyük Birlik Partisi,

Cumhuriyet Halk Partisi,

Demokrasi ve Atılım Partisi,

Demokratik Sol Parti,

Demokrat Parti, Emek Partisi,

Gelecek Partisi,

Genç Parti,

Halkların Demokratik Partisi,

Hür Dava Partisi,

İYİ Parti,

Memleket Partisi,

Millet Partisi,

Milliyetçi Hareket Partisi,

Muhafazakar Yükseliş Partisi,

Saadet Partisi,

Sol Parti,

Türkiye Değişim Partisi,

Türkiye İşçi Partisi,

Türkiye Komünist Hareketi,

Türkiye Komünist Partisi,

Vatan Partisi,

Yeniden Refah Partisi.

2018 SEÇİM SONUÇLARI

YSK'nın 952 sayılı kararına göre, yurt içinde cumhurbaşkanı seçiminde 56 milyon 322 bin 632 kayıtlı seçmenin 49 milyon 671 bin 344'ü oy kullandı. Oyların, 48 milyon 562 bin 84'ü geçerli, 1 milyon 109 bin 260'ü geçersiz sayıldı. Seçimler, yüzde 88,19 katılım ile gerçekleşti.

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde 25 milyon 436 bin 238, yurt dışında 807 bin 974, gümrük kapılarında 86 bin 611 olmak üzere toplam oyların 26 milyon 330 bin 823'ünü (yüzde 52,59) alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 14 milyon 951 bin 788, yurt dışında 328 bin 934, gümrüklerde 59 bin 599 oy alarak toplam 15 milyon 340 bin 321 (yüzde 30,64) oya ulaştı.

Meral Akşener yurt içinde 3 milyon 603 bin 858, yurt dışında 36 bin 896, gümrüklerde 8 bin 276 olmak üzere toplam 3 milyon 649 bin 30 (yüzde 7,29), Selahattin Demirtaş yurt içinde 4 milyon 39 bin 390, yurt dışında 157 bin 111, gümrüklerde 9 bin 293 olmak üzere toplam 4 milyon 205 bin 794 (yüzde 8,40), Temel Karamollaoğlu yurt içinde 434 bin 882, yurt dışında 7 bin 730, gümrüklerde bin 92 olmak üzere 443 bin 704 (yüzde 0,89) ve Doğu Perinçek yurt içinde 95 bin 928, yurt dışında 2 bin 573, gümrüklerde 454 olmak üzere 98 bin 955 (yüzde 0,20) oy aldı.

Milletvekili genel seçiminde yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 444'ü oy kullandı. Oyların 50 milyon 137 bin 175'i geçerli, 1 milyon 52 bin 269'u geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yurt içindeki sandıklarda 88,18, yurt dışı ve gümrük kapılarındaki sandıklarda ise yüzde 50,09 oldu.

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranlarına göre AK Parti toplam 21 milyon 338 bin 693 (yüzde 42,56) oyla parlamentoda 295, CHP 11 milyon 354 bin 190 (yüzde 22,65) oyla 146, MHP 5 milyon 565 bin 331 (yüzde 11,10) oyla 49, HDP 5 milyon 867 bin 302 (yüzde 11,70) oyla 67, İYİ Parti 4 milyon 993 bin 479 (yüzde 9,96) oyla 43 milletvekili kazandı.

Saadet Partisi 672 bin 139 (yüzde 1,34), HÜDA PAR 155 bin 539 (yüzde 0,31), Vatan Partisi 114 bin 872 (yüzde 0,23) oy aldı ve bu oranlarla milletvekili çıkaramadı.

Türkiye genelinde toplam 75 bin 630 (yüzde 0,15) oy alan bağımsız adaylardan milletvekili seçilen olmadı.

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