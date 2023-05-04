Seçimin hangi güne denk geldiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçime kaç gün kaldı merak konusu oldu. Peki, Seçime kaç gün kaldı? 2023 Seçim ne zaman, hangi gün? Seçim hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

SEÇİM SAYACI! Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. Kullanıcılar tarafından seçime kaç gün kaldığı araştırılıyor. 2023 yılı Seçimi hangi güne denk geliyor merak konusu oldu. Peki, Seçime kaç gün kaldı? 2023 Seçim ne zaman, hangi gün? Seçim hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

KİMLER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR?

Anayasanın 101. maddesine göre, bir adayın cumhurbaşkanlığı seçimine katılabilmesi için, en son parlamento seçimlerinde tek başına veya birlikte geçerli oyların %5'ini almış siyasi partiler ya da mecliste en az 20 milletvekiline sahip bir siyasi parti grubu aday gösterebilir. Diğer yandan, ilçe seçim kurullarında en az 100.000 seçmenin imzasını toplayabilen kişiler de aday olabilir.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecektir. 4 Mayıs tarihi itibariyle seçime 10 gün kalmıştır.