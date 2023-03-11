Yaklaşan seçim nedeniyle Seçime hangi partiler katılacak? Merak ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu, seçim saatlerini ve seçime girecek partileri belirledi. Buna göre 14 Mayıs'ta seçimlere girecek 36 siyasi partinin listesi yayınlandı. Peki, Seçime hangi partiler katılacak? Seçime katılacak olan partiler hangileri? YSK seçimlere girecek 36 partinin listesini yayınladı!

Seçime hangi partiler katılacak? YSK, bugün seçime katılacak partileri belirlemek ve süreci planlamak için toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Peki, Seçime hangi partiler katılacak? Seçime katılacak olan partiler hangileri? YSK seçimlere girecek 36 partinin listesini yayınladı!

SEÇİME HANGİ PARTİLER KATILACAK?

YSK'da yapılan toplantı sonrası beklenen açıklama yapıldı. Buna göre 14 Mayıs'ta seçim saatlerinin 08.00 ile 17.00 arasında olması belirlendi. Öte yandan YSK'nın aldığı karara göre seçime 36 siyasi parti katılabilecek.

SEÇİME KATILACAK OLAN PARTİLER

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

AK Parti

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye Değişim Partisi

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Zafer Parti