Seçime hangi partiler katılacak? Seçime katılacak olan partiler hangileri? YSK seçimlere girecek 36 partinin listesini yayınladı!
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Yaklaşan seçim nedeniyle Seçime hangi partiler katılacak? Merak ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu, seçim saatlerini ve seçime girecek partileri belirledi. Buna göre 14 Mayıs'ta seçimlere girecek 36 siyasi partinin listesi yayınlandı. Peki, Seçime hangi partiler katılacak? Seçime katılacak olan partiler hangileri? YSK seçimlere girecek 36 partinin listesini yayınladı!
Seçime hangi partiler katılacak? YSK, bugün seçime katılacak partileri belirlemek ve süreci planlamak için toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Peki, Seçime hangi partiler katılacak? Seçime katılacak olan partiler hangileri? YSK seçimlere girecek 36 partinin listesini yayınladı!
SEÇİME HANGİ PARTİLER KATILACAK?
YSK'da yapılan toplantı sonrası beklenen açıklama yapıldı. Buna göre 14 Mayıs'ta seçim saatlerinin 08.00 ile 17.00 arasında olması belirlendi. Öte yandan YSK'nın aldığı karara göre seçime 36 siyasi parti katılabilecek.
SEÇİME KATILACAK OLAN PARTİLER
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
AK Parti
Anavatan Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Halkların Demokratik Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye Değişim Partisi
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Zafer Parti
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023