Seçime girecek partiler merak ediliyor. AK Parti ve MHP bugün saat 11.00'de seçim kanunu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. İki parti seçim kanunu konusunda anlaşmaya varırken, tasarıya göre seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek. Düzenlemeyle Meclis'te grup kurarak partilerin seçime girmesinin önüne geçilecek ve illerde teşkilatlanma ve kongrelerini tamamlama şartı korunacak. Peki, Seçime girebilecek partiler 2022: YSK seçime girebilecek partileri açıkladı! Hangi siyasi partiler seçime girebilecek? İşte seçime girebilecek partilerin listesi...

SEÇİME GİREBİLECEK PARTİLER

YSK'nın açıkladığı listeye göre seçime katılabilecek siyasi partiler şu şekilde:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2- Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi

7- Demokratik Sol Parti8- Demokrat Parti

9- Emek Partisi

10- Gelecek Partisi

11- Genç Parti

12- Halkların Demokratik Partisi

13- Hür Dava Partisi

14- İyi Parti

15- Millet Partisi

16- Milliyetçi Hareket Partisi

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

18- Saadet Partisi

19- SOL Parti

20- Türkiye İşçi Partisi

21- Türkiye Komünist Hareketi

22- Türkiye Komünist Partisi

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi

MUHARREM İNCE VE MUSTAFA SARIGÜL'ÜN PARTİLERİ LİSTEDE YOK

Türkiye'de bulunan 121 siyasi partiden 24'ü seçime girme hakkına sahip olurken, Muharrem İnce'nin liderliğinde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listede yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yaptı.

LİSTEDE 4 YENİ PARTİ VAR

Öte yandan listeye 4 yeni parti katıldı. Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi 24 Mart 2021'de açıklanan listede yer almayan Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi Türkiye Komünist Hareketi gelecek seçime katılma hakkı kazandı.

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