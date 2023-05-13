14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken vatandaşlar tarafından Seçimden sonraki gün tatil mi? Sorusu gündeme geldi ve araştırıldı. Peki, Seçimden sonraki gün tatil mi? Seçimden sonraki gün resmi tatil mi? Seçimden sonraki gün okul var mı, yok mu?

Okullar 9 gün tatil mi? Sorusu, yaklaşan seçim günü ile birlikte gündemde merak edilenler arasında yer aldı. 4 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Peki, Seçimden sonraki gün tatil mi? Seçimden sonraki gün resmi tatil mi? Seçimden sonraki gün okul var mı, yok mu?

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

Buna göre seçimden sonra okullar 15 Mayıs tarihinde bir günlüğüne tatil edildi.