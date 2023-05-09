14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Peki Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi günü okul var mı yok mu, okullar tatil mi?

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Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Peki Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi günü okul var mı yok mu, okullar tatil mi? Detaylar...

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim nedeni ile 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Bakan Özer seçimlerden sonraki gün okulların durumu ile ilgili "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.