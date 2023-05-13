4 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için birçok soru merak konusu haline gelirken, Seçimden sonra okullar tatil mi? Sorusu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Seçimden sonra okullar tatil mi? 15 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar tatil edilecek mi?

Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok

14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimler nedeniyle birçok farklı konu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Bu nedenle seçim günü yaklaşırken merak edilmekte olan konular arasında Seçimden sonra okullar tatil mi? Konusu da yer alıyor. Peki, Seçimden sonra okullar tatil mi? 15 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar tatil edilecek mi?

SEÇİMDEN SONRA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre seçimden sonra okullar 15 Mayıs tarihinde bir günlüğüne tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."