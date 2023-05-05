14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından seçim sonrası gram altın ne olur, yorumlar merak edilirken, altının ons başına birim değeri dolar üzerinden fiyatlandığı için dolar ne olacak sorusunun yanıtı da merak edilmektedir. Peki Seçimden sonra altın ne olur? Seçimden sonra altın yükselir mi düşer mi?

Seçimden sonra altın ne olur? 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından seçim sonrası gram altın ne olur, yorumlar merak edilirken, altının ons başına birim değeri dolar üzerinden fiyatlandığı için dolar ne olacak sorusunun yanıtı da merak edilmektedir. Peki Seçimden sonra altın ne olur? Seçimden sonra altın yükselir mi düşer mi? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtladı. İşte detaylar...

SEÇİMDEN SONRA ALTIN NE OLUR?

Bakan Nebati, "Seçim sonrası döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN ÜSTÜNDEKİ BASKI YAZLA BİRLİKTE AZALACAK"

Enflasyonu vatandaşımız çok ağır bir şekilde hissetti. Enerji fiyatlarının sakinleşmeye başlaması, kurdaki oynaklığın kabul edilebilir olmasıyla enflasyonun hissediler düşmesine neden oldu. 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu. Enflasyon baz etkisiyle düşüyor kısmını geçti. Geçen yıl 30 liraya çıkan motorin 22 liranın altında. Benzin 27 liraya çıkmıştı, şimdi 20'nin altına gelecek. Tarım üretici açısından motorin, gübre fiyatları, lojistik maliyeti düştü. Enflasyonun yazla birlikte üstündeki baskı azalacak. OVP'deki hedeflere bağlıyız. Depremden dolayı enflasyon etkisi sınırlı kalacak" diye konuştu.

"BAKANLIKLAR ZAM İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti: "Çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında zarar görmesini engelleyecek politika uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 100'e yakın artış, emekli ve memurlara da yüzde 85 artış oldu. 7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi. Çalışma Bakanlığımızla bir çalışma yapılıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz. Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz.

"RALLİ DEDİKODULARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" diye konuştu.

"YÜKSEK FAİZ OLMAYACAK"

"Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek" diyen Nebati şöyle devam etti: "Muhalif kanattan hiçbir ekonomi yöneticisi ben faizleri artıracağım demedi. Faizi artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Muhalif taraftaki parlatmaya çalıştıkları kim varsa faizleri artıracağım diyemez. Piyasa faiz artırımı noktasında net bir duruşu sergilemiş durumda. Bu adımın çok farklı travmalara sebep olacağını karşı tarafın da bizim de bildiğimizi ifade edeyim."

ELAZIĞ KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI ÇAKMAKÇI: DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUZ

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı son dönemlerde değişkenlik gösteren altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz altın fiyatlarında hiçbir şekilde bir düşüş beklemiyoruz. Gram altının seçim sonrası ve yıl sonu bin 500 ile bin 800 bandında olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altının vatandaşlar için her zaman güvenli liman olduğunu dile getiren Çakmakçı, özellikle iç piyasada seçim dış piyasada da faiz kararlarının altın fiyatlarında etkili olduğunu söyledi. Çakmakçı, "Özellikle altının ons piyasası, yaklaşık 2 ay önce bin 800'lü seviyelerden 2 bin 70 seviyelerine yükselerek tarihi zirveyi gördü. İç piyasada da doların yükselmesiyle bir buçuk ay önce bin 100 lira olan altın, şuan bin 370 seviyesinde. Bunların farklılığı özellikle şuan da devam eden, Ukrayna ve Rusya savaşı enerji fiyatlarındaki talebin tam olarak karşılanmaması emtia fiyatlarında yükseliş söz konusu oldu. Altında bir emtia olduğu için buna üretim anlamında ulaşmak biraz daha zorlaştı, zorlaşınca da fiyatlar kaçınılmaz hal aldı. İç piyasada dediğimiz gibi seçim ve sonrası Avrupa Birliği Amerika Merkez Bankalarının almış olduğu faiz kararları piyasalarda etkili olacak. Önümüzdeki günlerde Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrası da ise iç piyasada ki bizim merkez bankalarımızın alacağı faiz fiyatları altın fiyatları üzerinde etkili olacak. Biz özellikle yatırımcıya uzun vadede yatırım yapmaları konusunu her zaman söylüyoruz. Günübirlik hiçbir şekilde bir ticaret düşünmesinler. 2020'de altının gramı 250 lirayken şuan bin 370 lira. Altına yatırım yapılır mı yapılmaz mı vatandaşlarımız kararlarını versinler" diye konuştu.

"Bütün ülkelerde ekonomik sıkıntılar var"

Merkez Bankasının yılsonu dolar kurunun 24 lira olduğunu da hatırlatan Başkan Çakmakçı, "Bunun yanında Avrupa ülkelerinden gelecek olan enflasyon ve faiz kararları tabi ki piyasalarda etkili olacak. Şuan bütün ülkelerde bir ekonomik sıkıntı var. Hiçbir şekilde bir düzelme yok ve enflasyonu düşüremiyorlar. Enflasyonu da düşürmek için hep faiz kararları alarak paranın değerini kaybettirmek istemiyorlar. Biz altın fiyatlarında hiçbir şekilde bir düşüş beklemiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde doların 24 lira olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak altın fiyatlarının seçim sonrası ve yıl sonu bin 500 ile bin 800 bandında olacağı kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.