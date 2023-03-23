Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından "Asgari ücrette de ara zam olur mu?" sorusu gündeme geldi. Peki, Seçimden önce asgari ücrete zam var mı? Asgari ücrete zam gelecek mi?

Seçimden önce asgari ücrete zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından "Asgari ücrette de ara zam olur mu?" sorusu gündeme geldi. Peki, Seçimden önce asgari ücrete zam var mı? Asgari ücrete zam gelecek mi? Detaylar...

SEÇİMDEN ÖNCE ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Seçim öncesi ara zam yapılması gündeme gelen asgari ücretin 10 bin liranın üzerine çıkacağı konuşuluyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAYIS AYINI İŞARET ETMİŞTİ"

Konunun işlendiği yayında CNN Türk moderatörü Meltem Bozbeyoğlu, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten'e, "Asgari ücrette de artış olur mu?" sorusunu sordu. Ökten ise yanıtında, "Sayın Cumhurbaşkanı Aralık ayında asgari ücreti açıkladığında Mayıs ayını da işaret etmişti. Seçim öncesi atılan adımlara yenileri eklenebilir, seçim öncesinde yeniden asgari ücrete bir zam gelebilir diye düşünüyorum." dedi.

ARA ZAM SİNYALİ AYLAR ÖNCE VERİLMİŞTİ

Aralık ayında asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının da sinyalini vermişti. Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI

Öte yandan, dün açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği şehirleri kapsayacak şekilde asgari ücret düzenlemesine yönelik bir çalışma olduğunu söyledi. Bakan Bilgin, "Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım" diye konuştu.

10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Kulislerde gelen son haberlere göre, asgari ücret seçim önce yapılacak bir ara zam ile 10 bin liranın üzerine çıkabilir.