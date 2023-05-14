2023 Genel Seçimlerinde 28. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanı için sandığa gidildi. Seçimde toplam kaç sandık var ve 2023 seçimlerinde kaç kişi oy kullandı soruları gündeme geliyor. Peki, Seçimde toplam kaç sandık var? 2023 seçimlerinde kaç kişi oy kullandı?

Seçimde toplam kaç sandık var ve 2023 seçimlerinde kaç kişi oy kullandı merak ediliyor. Seçimde toplam kaç sandık var ve 2023 seçimlerinde kaç kişi oy kullandı soruları sıklıkla araştırılıyor. Seçimde toplam kaç sandık var? 2023 seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Detaylar haberimizdedir…

SEÇİMDE TOPLAM KAÇ SANDIK VAR?

2023 Genel Seçimlerinde toplam sandık sayısı 201.807

Saat 21.00 itibarıyla sandıkların yüzde 63'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51.44; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 42.73, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.32 olarak görülüyor.

2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2023 Genel Seçimlerinde toplam seçmen 64.190.651

Saat 21.00 itibarıyla sandıkların yüzde 63'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51.44

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.73

Sinan Oğan yüzde 5.32