Seçimde telefon yasak mı, oy kabininde oy pusulasının fotoğrafını çekmek yasak mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Seçimde telefon yasak mı, oy pusulasının fotoğrafını çekmek yasak mı, soruları yer alıyor. Peki, Seçimde telefon yasak mı, oy pusulasının fotoğrafını çekmek yasak mı?İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, seçimle ilgili detaylar merak edildi. Gündem olan gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında Seçimde telefon yasak mı, oy pusulasının fotoğrafını çekmek yasak mı sorularına yanıt aradı.

SEÇİMDE TELEFON YASAK MI?

8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun:

"Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."SEÇİM YASAKLARI NEDİR?

YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre 4 Mayıs propaganda serbestliğinin ve bir kısım seçim yasaklarının başlangıcı olarak biliniyor. Kanuna göre, oy verme gününden önceki on gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım yapılamayacak.

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?

Seçim yasaklarının başlaması ile birlikte anket ve kamuoyu araştırmalarının yayınlanması yasak olacak. Seçim günü ise sabah 06.00'dan 24.00'e kadar alkol satışı yasak olacak, düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasına da izin verilmeyecek.

ANKET YAPILAMAYACAK

Yurt dışında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlar yapılamayacak. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması gerekecek. Bu kurallara aykırılığın tespiti halinde, ilgisi itibariyle konu Cumhuriyet Başsavcılıkları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilecek.

Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dâhil) törenler tertiplenmesinin, nutuklar söylenmesinin, demeçler verilmesinin ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasaklanmıştır.

SEÇİM GEZİLERİNDE MAKAM ARAÇLARI KULLANILMAYACAK

Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklarına, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmî ziyafet verilemeyecek.

MEMURLAR SEÇİM GEZİLERİNE KATILAMAYACAK

Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

CUMHURBAŞKANI'NIN KARŞILANMASI VE UĞURLANMASINDA YASAKLAR UYGULANMAYACAK

Millî Bayramlar, kurtuluş günleri, Cumhurbaşkanı'nın karşılanması ve uğurlanması ile yabancı devlet ve hükümet başkanlarının ve bakanların resmen ülkemizi ziyaretleri sebebiyle yapılacak karşılama, ağırlama ve uğurlama, adli yıl ile üniversitelerin, uluslararası toplantı ve fuarların açılış törenlerinde ve tabii afet hallerinde bu genelgede yer alan yasaklar uygulanmayacak

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.