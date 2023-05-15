Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 99'u açılırken vatandaşlar tarafından seçime dair birçok detay araştırılmaya devam ediliyor. Anlık verileri takip etmek isteyen kullanıcılar, Seçimde son durum ne? Sorusunu araştırmakta. Peki, Seçimde son durum ne? Seçimde son durum yüzde kaç? Sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Seçim sonuçlarıyla ilgili bir yorum da HDP'den: Başarı olarak göremeyeceğimiz açıktır

Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Peki, Seçimde son durum ne? Seçimde son durum yüzde kaç? Sandıkların yüzde kaçı açıldı?

SEÇİMDE SON DURUM NE?

Sandıkların büyük bir çoğunluğu açılırken son bilgileri veren YSK Başkanı Ahmet Yener, "Saat 9.45 itibariyle seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzde 99'luk yurt içinde açılma vardır. Yurt içinde 27 adet sandık açılmadı. Yurt dışında 1529 yurt dışı açılmayan sandık bulunmakta. Bu verilere göre, saat 9.45 itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40; sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2; Sayın Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İŞTE AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.99

Sinan Oğan yüzde 5.21

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.