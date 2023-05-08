14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. 14 Mayıs'ta oy kullanacak vatandaşlar Seçimde nerede oy kullanacağım? Seçimde hangi okulda oy kullanacağım? Araştırması yapmaktalar. İşte, Seçimde nerede, hangi okulda oy kullanacağım? Diyenler için yanıtı...

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Seçimde nerede, hangi okulda oy kullanacağım? 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. 14 Mayıs'ta oy kullanacak vatandaşlar Seçimde nerede oy kullanacağım? Seçimde hangi okulda oy kullanacağım? Araştırması yapmaktalar. İşte, Seçimde nerede, hangi okulda oy kullanacağım? Diyenler için yanıtı haberimizde...

SEÇİMDE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

Not: "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sadece seçim dönemlerinde kullanıma sunulmaktadır.

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