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Seçimde kafeler açık mı? Bugün (31 Mart Pazar) kafeler açık mı, kapalı mı? Bugün kafeler saat kaçta açılacak, neden kapalı?

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Seçimde kafeler açık mı? Sorusu, merak edilmekte ve seçim öncesi birçok kişi tarafından araştırılmakta. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü bazı yasaklar söz konusu. Peki, Seçimde kafeler açık mı? Bugün (31 Mart Pazar) kafeler açık mı, kapalı mı? Bugün kafeler saat kaçta açılacak, neden kapalı?

SEÇİMDE KAFELER AÇIK MI?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tarafından alınan karar kapsamında tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olacak. Buna göre tüm kafeler ve AVM'ler kapalı olacak. 31 Mart Pazar günü kafeler hizmet vermeyecektir. YSK seçim günü yasakları kapsamında uygulanmakta olan kararlar nedeniyle kafeler kapalı olacaktır.

SEÇİM HANGİ SAATLER ARASINDA YAPILACAK?

Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 32 ilde seçmenler saat 07.00 itibarıyla sandık başına giderken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in bulunduğu 49 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.

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Emir Ceran
Emir Ceran
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