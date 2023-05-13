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Seçimde kaç yere mühür basacağız? Nasıl oy kullanacağız ?

Seçimde kaç yere mühür basacağız? Nasıl oy kullanacağız ?

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Türkiye, yarın sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 60 milyondan fazla vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oylarını kullanacak. Peki, Seçimde kaç yere mühür basılacak? Nasıl oy kullanacağız?

Türkiye yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, seçim yasakları da saat 18.00 itibarıyla başladı. Buna göre propaganda yasağı 24 saat boyunca geçerli olacak. Yarın sabah 06.00'dan itibaren alkol satışı yapılamayacak. Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Peki, Seçimde kaç yere mühür basılacak? Nasıl oy kullanacağız?

SEÇİMDE KAÇ YERE MÜHÜR BASILACAK?

Seçmenler, 2023 seçiminde iki yere mühür basarak oyunu kullanacak.

Oy verilecek pusulalar:

Cumhurbaşkanı Adayı Pusulası

Seçimde kaç yere mühür basılacak? Nasıl oy kullanacağız ?Cumhurbaşkanı Adayı Pusulası Örneği

Siyasi Partiler Pusulası

Seçimde kaç yere mühür basılacak? Nasıl oy kullanacağız ?

Siyasi Partiler Pusulası Örneği

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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