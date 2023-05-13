Seçimde kaç yere mühür basacağız? Nasıl oy kullanacağız ?

Türkiye yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, seçim yasakları da saat 18.00 itibarıyla başladı. Buna göre propaganda yasağı 24 saat boyunca geçerli olacak. Yarın sabah 06.00'dan itibaren alkol satışı yapılamayacak. Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Peki, Seçimde kaç yere mühür basılacak? Nasıl oy kullanacağız?

SEÇİMDE KAÇ YERE MÜHÜR BASILACAK?

Seçmenler, 2023 seçiminde iki yere mühür basarak oyunu kullanacak.

Oy verilecek pusulalar:

Cumhurbaşkanı Adayı Pusulası

Cumhurbaşkanı Adayı Pusulası Örneği

Siyasi Partiler Pusulası