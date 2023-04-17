YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını...

14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672

Seçimde kaç kişi oy kullanacak? sorusu merak ediliyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan 14 Mayıs seçimlerine kısa süre kaldı. Vatandaşların yakından takip ettiği seçim sürecinde kaç kişinin oy kullanacağı ise merak ediliyor. Peki, Seçimde kaç kişi oy kullanacak? Yurt içi seçmen sayısı kaç? Seçimde kaç seçmen oy kullanacak?

SEÇİMDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Ysk Başkanı Yener, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Oy kullanacak toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu ifade eden Yener, "Yurt içinde oy kullanacak yurt içi seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 kişi, yurt dışında ise 3 milyon 416 bin 95'" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Yener, "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi