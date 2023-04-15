Seçimde hangi partiler var, toplam kaç parti olacak 2023? YSK kesin aday listesi ne zaman yayınlanacak? Seçimde yer alan parti isimleri neler?

Son dakika gelen haberlere göre YSK geçici aday listesini yayımladı. Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak. Bunun ardından vatandaşlar, Seçimde toplam kaç parti olacak 2023? YSK kesin aday listesi ne zaman yayınlanacak? Seçimde hangi partiler var? merak etti. İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak. Seçimde toplam kaç parti olacak 2023? YSK kesin aday listesi ne zaman yayınlanacak? Seçimde hangi partiler var? Seçimde pusulada hangi parti isimleri olacak? Seçime girecek tüm partilerin isimleri ve kısaltmaları nelerdir?

YSK GEÇİCİ ADAY LİSTESİ YAYINLANDI MI 2023?

Yüksek Seçim Kurulu geçici aday listesini paylaştı. Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak. Kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

SEÇİMDE TOPLAM KAÇ PARTİ VAR, HANGİ PARTİLER OLACAK 2023?

YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" ifadeleri yer aldı.

YSK'nın açıklamasına göre 14 Mayıs'ta yarışacak siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anavatan Partisi

Büyük Birlik Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

İyi Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Zafer Partisi

YSK KESİN ADAY LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini ise 19 Nisan Çarşamba günü ilan edecek. Bu süreçte partilere de varsa eksiklerini tamamlamak için süre tanınmış oluyor. 27 Nisan'da da gümrük kapılarında ve yurt dışında oy kullanma süreci başlayacak.