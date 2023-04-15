Seçimde hangi partiler var, toplam kaç parti olacak 2023? YSK kesin aday listesi ne zaman yayınlanacak? Seçimde yer alan parti isimleri neler?
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Son dakika gelen haberlere göre YSK geçici aday listesini yayımladı. Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak. Bunun ardından vatandaşlar, Seçimde toplam kaç parti olacak 2023? YSK kesin aday listesi ne zaman yayınlanacak? Seçimde hangi partiler var? merak etti. İşte detaylar...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak. Seçimde toplam kaç parti olacak 2023? YSK kesin aday listesi ne zaman yayınlanacak? Seçimde hangi partiler var? Seçimde pusulada hangi parti isimleri olacak? Seçime girecek tüm partilerin isimleri ve kısaltmaları nelerdir?
Yüksek Seçim Kurulu geçici aday listesini paylaştı. Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak. Kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek.
YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" ifadeleri yer aldı.
YSK'nın açıklamasına göre 14 Mayıs'ta yarışacak siyasi partiler şu şekilde sıralandı:
- Adalet Birlik Partisi
- Adalet Partisi
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Anavatan Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Genç Parti
- Güç Birliği Partisi
- Hak ve Özgürlükler Partisi
- Halkın Kurtuluş Partisi
- İyi Parti
- Memleket Partisi
- Millet Partisi
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Milli Yol Partisi
- Sol Parti
- Türkiye İşçi Partisi
- Türkiye Komünist Hareketi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Yenilik Partisi
- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
- Zafer Partisi
Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini ise 19 Nisan Çarşamba günü ilan edecek. Bu süreçte partilere de varsa eksiklerini tamamlamak için süre tanınmış oluyor. 27 Nisan'da da gümrük kapılarında ve yurt dışında oy kullanma süreci başlayacak.