Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 98.48'si açılırken, çıkan sonuçlar nedeniyle vatandaşlar tarafından Seçimde 2. tur ne demek? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırıldı. Peki, Seçimde 2. tur ne demek? Seçimde 2. tura nasıl kalınır? Seçim neden 2. tura kalıyor?

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Peki, Seçimde 2. tur ne demek? Seçimde 2. tura nasıl kalınır? Seçim neden 2. tura kalıyor?

SEÇİMDE 2. TUR NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

SEÇİMDE 2. TURA NASIL KALINIR?

Yurt içi sandıklarının yaklaşık %99'u açıldı fakat yurt dışı sandıkların yarıya yakını açılmıştır. Bundan dolayı seçimler 2. tura kalacak mı yoksa ilk turda bitecek mi henüz kesin değil. Yurt dışı oylarına göre durum değişebilir. YSK'nın ilerleyen saatlerde hem yurt içi hem de yurt dışı oyların %100 'ünü açıklayacağı tahmin ediliyor. Buna göre %50'yi geçen isim seçimleri ilk turdan kazanmış olacak. Eğer %50'yi geçen olmazsa seçimler 2. tura kalacak.