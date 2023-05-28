Seçim yasağı ne zaman kalkacak 2023 ve 28 Mayıs ikinci tur seçim yasağı bitti mi soruları sıklıkla araştırılıyor. Seçim yasağı ne zaman kalkacak 2023 ve 28 Mayıs ikinci tur seçim yasağı bitti mi merak ediliyor. Peki, SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK 2023? 28 Mayıs ikinci tur seçim yasağı bitti mi?

2023 seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Seçim yasağı ne zaman kalkacak 2023 ve 28 Mayıs ikinci tur seçim yasağı bitti mi soruları sıklıkla araştırılıyor. Seçim yasağı ne zaman kalkacak 2023 ve 28 Mayıs ikinci tur seçim yasağı bitti mi soruları merak ediliyor. Seçim yasağı ne zaman kalkacak 2023 ve 28 Mayıs ikinci tur seçim yasağı bitti mi soruları gündeme geliyor. SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK 2023? 28 Mayıs ikinci tur seçim yasağı bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK 2023?

2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. YSK tarafından resmi olarak açıklanan seçim sonuçlarına yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamada bulundu. Buna göre Yener, "Saat 17.00'den sonra Kurul'un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağı değerlendirilecek, yasağın daha erken saatte kalkmasına, televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." yanıtını verdi.

İlgili Haberler

28 MAYIS İKİNCİ TUR SEÇİM YASAĞI BİTTİ Mİ?

28 Mayıs Pazar günü, 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri gerçekleşiyor. 2023 ikinci tur seçimleri sabah saat 08:00'de başlıyor 17:00'da sona eriyor. Seçim sonuçları, saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı. 24 saat devam edecek yasakta, sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.