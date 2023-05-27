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Seçim yasağı başladı mı? Seçim günü yasakları ne zaman, saat kaçta? Seçim yasakları ne zaman bitecek?

Seçim yasağı başladı mı? Seçim günü yasakları ne zaman, saat kaçta? Seçim yasakları ne zaman bitecek?

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Seçime saatler kala seçim yasakları başladı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından seçim günü yasaklarının başlama saatleri araştırılıyor. Peki, Seçim yasakları başladı mı? Seçim günü yasakları ne zaman, saat kaçta? Seçim yasakları ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi için geri sayım başladı. İkinci tur seçimlerinde bir önceki turda uygulanan seçim yasakları yine geçerli olacaktır. Vatandaşlar tarafından seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı araştırılıyor.Peki, Seçim yasakları başladı mı? Seçim günü yasakları ne zaman, saat kaçta? Seçim yasakları ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

SEÇİM YASAKLARI BAŞLADI MI?

Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi propaganda yasağı saat 18.00 itibarıyla başladı. Seçim günü saat 06.00'dan gece 00.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Kıraathane, internet kafe gibi eğlence yerleri hizmet veremeyecek.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Saat 18.00 itibarıyla propaganda yasağı başladı. 24 saat devam edecek yasakta, sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

28 Mayıs Seçimi Seçim 2023 Gündem Haberler

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