Seçim ücretleri yattı mı? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Seçim ücretleri ne zaman hesaplara yatar?

2023 seçimi hakkında vatandaşların merak ettikleri arasında sandık görevlisi olanların ücretlerinin ne zaman yatacağı yer alıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandıklardan görevli olan vatandaşlar arama motorlarında Sandık paraları ne zaman yatar? Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? sorularına yanıt arıyor.

Sandık paraları ne zaman yatar? Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? soruları aratılıyor. Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta seçime gitti. Seçimlerde sandık görevlisi olan vatandaşlar ise ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Sandık paraları ne zaman yatar? Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023?

SEÇİM ÜCRETLERİ YATTI MI?

Türkiye sandığa gitti 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıklarda yüzbinlerce müşahit bulundu. Oy vermek isteyen vatandaşlara yardım eden müşahitler aynı zamanda oyların sayımını da yaparken sandık güvenliğini de sağladılar. YSK, müşahit paralarının ne zaman yatacağı konusunda bir duyuru yapmadı. Haziran ayının sonuna doğru seçim ücretlerinin hesaplara yatırılması tahmin ediliyor. YSK açıklama yaptığında haberimize eklenecektir. Müşahitlik paraları sadece "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olan kişilere ödenecektir. Gönüllü müşahitlik yapanlara ödeme yapılmamaktadır.

SEÇİM PARALARI NEREYE YATIYOR?

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder. Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandık başlarında bulunan yüzbinlerce müşahit ise seçim paraları nereye, ne zaman yatıyor? sorularını soruyor.