2023 seçim tarihinin yaklaşması ile birlikte akıllara Seçim tatili ve 19 Mayıs tatili birleşti mi? Sorusu geldi ve bu nedenle vatandaşlar tarafından Seçim tatili ve 19 Mayıs tatili birleşti mi? Sorusu, internet üzerinde araştırıldı. Peki, Seçim tatili ve 19 Mayıs tatili birleşti mi? Seçim tatili kaç gün olacak? Seçim tatili ve 19 Mayıs birleştirilecek mi?

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Seçim tatili ve 19 Mayıs tatili birleşti mi? Sorusu, yaklaşan seçim günü ile birlikte gündemde merak edilenler arasında yer aldı. 4 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Peki, Seçim tatili ve 19 Mayıs tatili birleşti mi? Seçim tatili kaç gün olacak? Seçim tatili ve 19 Mayıs birleştirilecek mi?

SEÇİM TATİLİ VE 19 MAYIS TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

Buna göre seçim tatili ve 19 Mayıs tatilinin birleşmesine ilişkin bir duyuru belirtilmemesi nedeniyle seçim tatili olağan şekilde uygulanacak.