Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihinin neden güncellendiğini anlattı. Peki, Seçim tarihi netleşti mi 2023? Seçimler neden 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılıyor? Seçim ne zaman, hangi gün, bayramdan sonra mı önce mi? İşte ayrıntılar...

2023 seçimlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Konu hakkında net açıklama bugünkü kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, Seçimler neden 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılıyor? Seçim ne zaman, hangi gün, bayramdan sonra mı önce mi?

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilindiği gibi seçimlerin tarihi 18 Haziran'dı. Bu tarihi hem kurban bayramı arifesi, dolayısıyla hac dönemine, hem çocuklarımızın sınav takvimine denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacını duyduk. Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz." dedi.

SEÇİM NEDEN 14 MAYIS'TA?

Normal şartlarda seçim tarihinin 18 Haziran olduğunu belirten Erdoğan, "Bu tarihi hem kurban bayramı arefesi, dolayısıyla hac dönemine, hem çocuklarımızın sınav takvimine denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacını duyduk. Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla bu tarih güncellemesini Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak takvimle kararımızı alırız. 2023 seçimleri tarihinde yapmayı planladığımız seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum.

Bu yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacaktır. 2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini ülke ve milletimizin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen her kazanıma sahip çıkıyoruz. Vatan toprakları üzerindeki son devletimiz, Cumhuriyetin ilk asrında yapılan her şeyi bundan sonrakinin bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sahip olduğumuz altyapı üzerinden milletimizi en müreffeh toplumları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz."