Türkiye ittifakların yarışacağı 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerine hızla gidiyor. Partiler peş peşe Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamalarının ardından vatandaşlar seçimlerin ne zaman yapılacağını ve seçim tarihinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Seçim tarihi ne zaman açıklanacak? Seçimler ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını açıklamasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.Peki,2023 Genel seçimleri ne zaman yapılacak? Seçim tarihi ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim gününün netleşeceği tarihi ilgili dikkat çeken açıklamalda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." sözleriyle duyurdu. Buna göre seçim tarihinin 10 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Resmi Gazetede yayınlanarak açıklanası bekleniliyor.

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

abine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşan 2023 Seçimleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İnşallah 10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibariyle seçim takvimiyle ilgili hususlar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetki alanına girmektedir" ifadelerine konuşmasında yer verdi. Buna göre Türkiye de 2023 Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılması bekleniliyor.