Bursa'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili konuştu. Seçimin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Seçim tarihi ne zaman açıklanacak? Seçim tarihi belli oldu mu? 2023 Seçim ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2023 Seçim ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihinin açıklanacağı tarihle ilgili konuştu. Seçim tarihinin ne zaman olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Seçim tarihi ne zaman açıklanacak? Seçim tarihi belli oldu mu? 2023 Seçim ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs olarak açıklanan seçim tarihiyle ilgili konuştu. Seçim ilanı için 10 Mart'ı işaret eden Erdoğan, "10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak bu yetkimizi kullanacağız ve 60 gün süre var o süreyi de YSK değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

"10 MART'TA YETKİMİZİ KULLANACAĞIZ"

Erdoğan, "Birileri hedef saptırmaya gayret ediyor. Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek." ifadelerini kullandı.