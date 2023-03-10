Bir süredir gündemde yer alan Seçim tarihi kesinleşti mi? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyordu. Peki, Seçim tarihi kesinleşti mi? 2023 Seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararnamesini imzaladı!

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Seçim tarihi kesinleşti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin belirlene tarihte yenilenmesi kararını imzaladı. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacak. Peki, Seçim tarihi kesinleşti mi? 2023 Seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararnamesini imzaladı!

SEÇİM TARİHİ KESİNLEŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameralar karşısında seçim kararını imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.

2023 SEÇİM NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Yarınki resmi gazetede yayımlanacak bu kararın özellikle ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.