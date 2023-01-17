Seçim tarihi belli mi oldu? Seçimler ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman, hangi gün? 2023 seçim tarihi!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili seçimlerine artık az bir süre kaldı. Önümüzdeki aylarda yapılması beklenen seçimlerin net tarihleri merak ediliyor. Peki Seçim tarihi belli mi oldu? Seçimler ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman, hangi gün?

Seçim tarihi belli mi? 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili seçimlerine artık az bir süre kaldı. Önümüzdeki aylarda yapılması beklenen seçimlerin net tarihleri merak ediliyor. Peki Seçim tarihi belli mi oldu? Seçimler ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

SEÇİM TARİHİ BELLİ Mİ?

Seçim tarihi henüz belli değil ancak seçimlerin Nisan Mayıs Haziran aylarında yapılması bekleniyor.

SON SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI BAHÇELİ'DEN GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçim tarihine ilişkin çağrı yaptı. Kulislerde de dile getirilen mayıs ayından yana olduğunu belirten Bahçeli, "Mayıs ayında bu işi bitirelim, uzlaşarak Türkiyemizi birlikte seçime taşıyalım." dedi.

"BU ERKEN SEÇİM DEĞİL, TARİH GÜNCELLEMESİDİR"

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin de değerlendirme yapan Bahçeli, "Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Sandıktan korkmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Bu erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesidir. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.'' ifadelerini kullandı.