2023 Seçimleri seçimler öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam eliyor. Yüksek Seçim Kurulu, takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirlendi. Karar Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi. Vatandaşlar seçim takvimini araştırmaya koyuldular. Peki, Seçim takvimi açıklandı mı? Yurt dışında oy verme işlemleri ne zaman başlayacak? Seçim görevlileri ne zaman belli olacak? 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

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Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi. Vatandaşlar YSK tarafından açıklanan Seçim Takviminin detaylarını merak ediyorlar. Peki, Seçim takvimi açıklandı mı? Yurt dışında oy verme işlemleri ne zaman başlayacak? Seçim görevlileri ne zaman belli olacak? Siyasi partilerin ittifak protokollerini teslimi için son gün ne zaman? 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

YSK'nın 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 14 Mayıs'ta yapılacak. Adaylar ilk turda yeterli oyu alamazlar ise ikinci tur 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

SİYASİ PARTİLERİN İTİFAK PROTOKLÜLERİ TESLİMİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

24 Mart Cuma günü, ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmelerinin son günü 24 Mart olarak açıklandı.

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Oy verme günü. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACK?

Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemleri 27 Nisanda başlayacak. Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek. Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetlere ilişkin süre sona erecek.

SEÇİM GÖREVLİLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak, oluşumda görev alanlara bildirimde bulunulacak ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanacak. Başka bir ilde görevlendirilen kolluk güçlerinin YSK'ya bildirilmesine ilişkin süre sona erecek. Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılacak.