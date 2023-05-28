Seçim sonucu illerde son durum! Deprem bölgesi seçim sonuçları nedir?
Gündem Haberleri
Seçim sonucu illerde son durum ve deprem bölgesi seçim sonuçları nedir merak ediliyor. 2023 cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları merak ediliyor. Seçim sonucu illerde son durum ve deprem bölgesi seçim sonuçları nedir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Seçim sonucu illerde son durum! Deprem bölgesi seçim sonuçları nedir?
2023 seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Seçim sonucu illerde son durum ve deprem bölgesi seçim sonuçları nedir merak ediliyor. Seçim sonucu illerde son durum ve deprem bölgesi seçim sonuçları nedir gündeme geliyor. Seçim sonucu illerde son durum! Deprem bölgesi seçim sonuçları nedir? Detaylar haberimizdedir…
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması sona erdi. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından saat 18.15 itibarıyla yayın yasağının kalkmasıyla sonuçlar açıklanmaya başlandı. Sonucu en çok merak edilen iller arasında deprem felaketini yaşayan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman yer alıyor.
Saat 20.56 itibarıyla sandıkların yüzde 99.02'si açılırken; depremin en büyük yıkım yarattığı Hatay'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.13, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 49.87 oy almış görünüyor.
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 75.77, Kılıçdaroğlu ise yüzde 24.23 olarak görünüyor. Adıyaman'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 68.94, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 31.06 olarak açıklandı.
14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, Erdoğan Kahramanmaraş'ta yüzde 71.88, Adıyaman'da yüzde 66.20, Hatay'da yüzde 48.03 oranında oy almıştı.
Kılıçdaroğlu ise Kahramanmaraş'ta yüzde 22.20, Adıyaman'da yüzde 31.24, Hatay'da yüzde 48.08 oranında oy almıştı.
Kısıklı'dayız. ???? https://t.co/KQSKDAroPD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023