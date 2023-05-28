Seçim sonucu illerde son durum! Deprem bölgesi seçim sonuçları nedir?

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SEÇİM SONUCU İLLERDE SON DURUM!

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması sona erdi. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından saat 18.15 itibarıyla yayın yasağının kalkmasıyla sonuçlar açıklanmaya başlandı. Sonucu en çok merak edilen iller arasında deprem felaketini yaşayan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman yer alıyor.

DEPREM BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI NEDİR?