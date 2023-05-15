2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından seçimin kazananı araştırılıyor. Peki, Seçim sonucu belli oldu mu? 2023 Seçimi kim kazandı? 14 Mayıs seçimin kazananı kim oldu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Seçim sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Seçim sonucu belli oldu mu? 2023 Seçimi kim kazandı? 14 Mayıs seçimin kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde...

SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde: