Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar açıklanmaya devam ediliyor. Sandık açılma işlemleri ve veri girişleri devam ederken Seçim sonuçları anlık olarak vatandaşlar tarafından Seçim sonuçları anlık takip ekranı araştırılmakta. İşte SEÇİM SONUCU ANLIK: Seçim sonuçları anlık takip ekranı! Güncel seçim sonucu ekranı İZLE!

SEÇİM SONUCU ANLIK, YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. İşte SEÇİM SONUCU ANLIK: Seçim sonuçları anlık takip ekranı! Güncel seçim sonucu ekranı İZLE!

SEÇİM SONUCU ANLIK

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor.

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.99

Sinan Oğan yüzde 5.21

SEÇİM SONUÇLARI ANLIK TAKİP EKRANI

Seçim sonuçlarına anlık olarak ulaşmak isteyen kullanıcılar, SEÇİM SONUÇLARI ANLIK TAKİP EKRANI'na tıklayarak seçim sonuçları 2023 güncel ekranına ulaşabilir. Böylece son durumlar hakkında direkt olarak bilgi edinebilirsiniz.

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.