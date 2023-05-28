Seçmenler, 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için oylarını 5 adımda kullanacak. Vatandaşlar tarafından bu nedenle Seçim sonucu açıklandı mı? Gibi seçim sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Seçim sonucu açıklandı mı? 2023 Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Türkiye geneli birinci tur seçim sonuçları!

Türkiye 2 hafta arayla yeniden sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılacak 2. turunda 14 Mayıs'tan farklı olarak seçmenin önünde yalnızca tek pusula ve 2 aday olacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyondan fazla seçmenin oyunu almak için yarışacak. Peki, Seçim sonucu açıklandı mı? 2023 Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Türkiye geneli birinci tur seçim sonuçları!

SEÇİM SONUCU AÇIKLANDI MI?

14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranları nedeniyle seçim Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması gerçekleştiriliyor. 14 Mayıs seçiminde Recep Tayyip Erdoğan %49,5'lik bir oran ile ilk seçim turunu birince olarak tamamladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye genelinde %44.89'luk bir oy oranı elde etti.

SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞTİ Mİ? (1. TUR)

2. tur heyecanı devam ederken Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) ilk tur seçimlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. YSK, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kesin seçim sonuçları şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan -27 milyon 133 bin 849 oy - %49,52

Muharrem İnce - 235 bin 783 oy - %0,43

Kemal Kılıçdaroğlu - 24 milyon 595 bin 178 oy - %44,88

Sinan Oğan - 2 milyon 831 bin 239 oy - %5,17

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Buna göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87.04 oldu. 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.