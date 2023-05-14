Türkiye genelinde oy sayma işlemi sürerken Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Oğan mı? sorusu gündem geldi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlanmıştı. Peki, seçim sonuçlarında son durum ne?

Seçim sonuçlarında son durum ne? Yurt dışı sandık sonuçları açıklanıyor! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Oğan mı? Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM NE?

Saat 23.22 itibarıyla sandıkların yüzde 90.61'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.86

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.38

Sinan Oğan yüzde 5.30