2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kalırken vatandaşlar seçim sonrası veri takibi için detaylı araştırmalar yapıyor. Peki, Seçim sonuçları ve ilk açılan sandık sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk veriler ne aman gelecek?

Türkiye'nin yakın geleceği için çok önemli bir viraj olan 2023Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hem ülkemizde hem de tüm dünyada merakla bekleniyor. Peki, Seçim sonuçları ve ilk açılan sandık sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI VE İLK AÇILAN SANDIK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

SAAT KAÇA KADAROY VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulalarında değişiklik olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içermektedir.