Seçim sonuçları sonrası dolar ne olur? DOLAR YORUM! Seçimden sonra kur seviyesi beklentisi!

Seçim sonuçları sonrası dolar ne olur? Cuma gününü 32,3814 TL'den tamamlayan dolar yeni haftanın ilk gününde seçim sonrası ne kadar olacak merak ediliyordu. Peki, Seçim sonuçları sonrası dolar ne olur? İşte detaylar...

SEÇİM SONUÇLARI SONRASI DOLAR NE OLUR?

Cuma gününü 32,3814 TL'den tamamlayan dolar yeni haftanın ilk gününde 32,4290 TL'den, euro ise 34,9920 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise 40,9500 TL seviyesinde bulunuyor. Cuma günü yüzde 0,1 azalışla günü 104,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi şu sıralarda yatay seyrediyor.

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, dünya genelinde enflasyon endişeleri devam etse de önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası ( Fed ), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülürken, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların beklentileri üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Öte yandan, geçen hafta cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin, görmek istedikleri doğrultuda olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt dışında ABD imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR YORUMU

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri'nden çıkan sürpriz sonuçları konuşurken, ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs seçimlerin ardından Türkiye ekonomisine yönelik ilk değerlendirmesini yayınladı.

Goldman Sachs analizcileri, Türk Lirası için olumlu bir performans beklendiği ifade etti. Analistler, seçimlerin geride kalmasının ardından artan sermaye akımlarıyla Türk Lirası'nın geçen aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.

Yerel seçimlerin tartışmasız geçmesine vurgu yapılırken, mevcut ekonomi politikalarının devam edeceğine dair mesajların pozitif karşılandığı ifade edildi. Banka, önümüzdeki haftalarda sermaye girişlerinin başlayacağına yönelik öngörülerde bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK'İN SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMASI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de seçim sonrası ilk açıklamasında şunları söyledi: " Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."