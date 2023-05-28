Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyondan fazla seçmenin oyunu almak için yarışacak. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranları nedeniyle seçim Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması gerçekleştiriliyor. Peki, Seçim sonuçları saat kaçta yayınlanıyor? Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Buna göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87.04 oldu. 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.