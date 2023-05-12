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Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Seçim sonuçları kaçta açıklanmaya başlayacak?

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14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak seçimler kapsamında Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. YSK tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorusu yanıt buldu. Peki, Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Seçim sonuçları kaçta açıklanmaya başlayacak?

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Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Bu nedenle Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorusu oldukça merak edilen detaylar arasında bulunuyor. YSK tarafından uygulanacak olan yasakların detayları internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Seçim sonuçları kaçta açıklanmaya başlayacak?

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre;

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Buna göre 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçim sonuçları saat 21.00'den sonra serbest olacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

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