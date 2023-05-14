Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor. Seçmenler oylarını kullanırken seçim sonuçlarına odaklandı. Peki, Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de son bulacak süreçte 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanılıyor. Peki, Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00 itibariyle başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Daha sonra oy sayımına geçilecek.