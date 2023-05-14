Üye Girişi
Haberi Paylaş
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor. Seçmenler oylarını kullanırken seçim sonuçlarına odaklandı. Peki, Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Neredeyse sandıktan dönecekti! Komünist partili adayın imdadına AK Partili aday yetiştiNeredeyse sandıktan dönecekti! Komünist partili adayın imdadına AK Partili aday yetişti
Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Videoyu paylaşan CHP'li ismin iddiası vahimSosyal medyayı karıştıran görüntü! Videoyu paylaşan CHP'li ismin iddiası vahim

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de son bulacak süreçte 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanılıyor. Peki, Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00 itibariyle başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Daha sonra oy sayımına geçilecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title