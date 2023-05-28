Seçim sonuçları ne zaman açıklanır 2023? İkinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak 2023 ve ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor merak ediliyor. 2023 ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak 2023 ve ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor gündeme geliyor. Peki, Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak 2023? İkinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor?

2023 ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak 2023 ve ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor merak ediliyor. Vatandaşlar seçim sonuçlarını sıklıkla araştırıyor. Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak 2023? İkinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Detaylar haberimizdedir…

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2023?

2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. YSK tarafından resmi olarak açıklanan seçim sonuçlarına yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamada bulundu. Buna göre Yener, "Saat 17.00'den sonra Kurul'un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağı değerlendirilecek, yasağın daha erken saatte kalkmasına, televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." yanıtını verdi.

İKİNCİ TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

28 Mayıs Pazar günü, 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri gerçekleşiyor. 2023 ikinci tur seçimleri sabah saat 08:00'de başlıyor 17:00'da sona eriyor. Seçim sonuçları, saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı. 24 saat devam edecek yasakta, sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.