Oy sayımının başlamasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 98.08 oldu. Buna göre vatandaşlar tarafından Milletvekili seçim sonuçları 2023 merak edildi. İşte SEÇİM SONUÇLARI: Milletvekili seçim sonuçları 2023! Milletvekili seçim sonuçlarında son durum ne? Hangi parti kaç Milletvekili çıkardı?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte SEÇİM SONUÇLARI: Milletvekili seçim sonuçları 2023! Milletvekili seçim sonuçlarında son durum ne? Hangi parti kaç Milletvekili çıkardı?

SEÇİM SONUÇLARI 2023

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor.

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM NE?

Milletvekili Genel Seçiminde ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı.

İTTİFAKLARDA SON DURUM

Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 98.08 oldu. Buna göre;

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.31,

Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35.21,

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 10.48,

ATA İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 2.45