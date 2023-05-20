Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yayınlanan rakamlar ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark ne kadar? Sorusu merak edildi. Peki, Seçim sonuçları kesinleşti mi? 1. tur seçim sonuçları kesinleşti mi? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark ne kadar?

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Meclis'in çoğunluğunu Cumhur İttifakı alırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. Peki, Seçim sonuçları kesinleşti mi? 1. tur seçim sonuçları kesinleşti mi? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark ne kadar?

SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞTİ Mİ?

2. tur heyecanı devam ederken Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) ilk tur seçimlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. YSK, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kesin seçim sonuçları şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan -27 milyon 133 bin 849 oy - %49,52

Muharrem İnce - 235 bin 783 oy - %0,43

Kemal Kılıçdaroğlu - 24 milyon 595 bin 178 oy - %44,88

Sinan Oğan - 2 milyon 831 bin 239 oy - %5,17

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Buna göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87.04 oldu. 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.