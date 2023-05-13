4 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için birçok soru merak konusu haline gelirken merak edilen konular arasında Seçim sonuçları canlı olarak saat kaçta yayınlanacak? Sorusu da yer alacak. Peki, Seçim sonuçları canlı olarak saat kaçta yayınlanacak? 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Türkiye seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimler nedeniyle birçok farklı konu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Bu nedenle seçim günü yaklaşırken merak edilmekte olan Seçim sonuçları canlı olarak saat kaçta yayınlanacak? Sorusunu vatandaşlarımız için yanıtladık. Peki, Seçim sonuçları canlı olarak saat kaçta yayınlanacak? 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Türkiye seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

OY PUSULALARI DEĞİŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulalarında değişiklik olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içermektedir.