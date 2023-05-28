SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! Anadolu Ajansı, ANKA, İHA seçim sonuçları! İkinci tur seçim sonuçları canlı takip!

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2023 SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını HABERLER.COM SEÇİM 2023 sayfasından takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE!

İKİNCİ TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP!

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Seçim sonuçlarını HABERLER.COM SEÇİM 2023 sayfasından takip edebilirsiniz.